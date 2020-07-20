Бійка зі стріляниною студентів з Конго та п’яної компанії потрапила на відео — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n141344-biyka-zi-strilyanynou-studentiv-z-kongo-ta-p-yanoyi-kompaniyi-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Бійкою зі стріляниною завершився конфлікт студентів з Конго та п’яної компанії у Києві. Інцидент стався ввечері 19 липня на проспекті Гонгадзе, 32 поблизу житлового будинку.

За словами потерпілих студентів Київського національного університету будівництва та архітектури, коли вони вийшли з аптеки і викликали таксі, до автомобіля підійшло п’ятеро чоловіків і на ґрунті расової ненависті почали їх бити. Потім хтось почав стріляти в повітря, а місцеві мешканці викликали поліцію. Нападники втекли, але їх невдовзі знайшли у лісі.

Пізніше в поліції Києва повідомили, що під час проведення розшукових заходів оперативники затримали двох правопорушників, яких впізнали потерпілі. Ними виявилися уродженці Рівненської області, 1996 по 1997 років народження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України. Зараз слідчі готують повідомлення про підозру затриманим, яким загрожує до чотирьох років позбавлення волі, — інформує прес-служба поліції.

На відео присутня ненормативна лексика!