Різким обвалом гривні аукнулося призначення нового голови НБУ

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Долар та євро подорожчали в Україні. Офіційний курс гривні на 20 липня встановив Національний банк України.

20 липня офіційний курс гривні до долара — 27,36 грн. Американська валюта виросла до максимуму з початку квітня 2020 року. 6 квітня був такий курс валют — 27,37 грн/дол. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 20 липня:

1 фунт стерлінгів — 34,30 грн;

1 дол. США — 27,36 грн;

1 швейцарський франк — 29,09 грн;

10 йен — 2,55 грн;

10 російських рублів — 3,8 грн;

1 євро — 31,25 грн.

Різкі коливання курсу валют експерти пов’язують з призначенням Кирила Шевченка на посаду голови Нацбанку України. Його призначили на цю посаду 16 липня, відтоді курс гривні почав зростати. Для порівняння, 15 липня курс гривні до долара був 27,14 грн/дол.

За прогнозами експертів, цього тижня гривня буде обвалюватися і надалі. Курс валют може зрости до 27,5 грн/дол.

Нагадаємо, раніше МВФ відреагував на призначення Шевченка головою НБУ. Там зазначили, що «Україна має зберегти незалежність та професіоналізм свого Національного банку».