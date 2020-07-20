"Зоря" — бронзовий призер чемпіонату, фото — ФБ В.Вацко

https://racurs.ua/ua/n141342-chempionat-ukrayiny-z-futbolu-finishuvav-skandalom-zoru-zvynuvachuut-u-nebajanni-vygravaty.html

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19 липня закінчився чемпіонат України з футболу сезону 2019−2020 років. Фініш виявився скандальним — луганську «Зорю» звинувачують у небажанні вигравати в чернігівської «Десни».

Під час матчу гравці «Зорі» знали, що київське «Динамо» поступається «Колосу» 0:2 і у випадку перемоги над чернігівцями «Зоря» завойовувала б срібні медалі чемпіонату та отримувала путівку у кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

В мережі луганчан звинуватили у небажанні зіграти в ЛЧ і отримати гарантований дохід за прямий вихід у груповий турнір Ліги Європи.

Вихід до групового турніру ЛЄ принесе клубу 5−6 млн євро, а пробитися у груповий турнір ЛЧ нинішньому складу «Зорі» було б важко, вважають експерти. Тому за рахунку 1:1 луганська команда нібито не намагалася вирвати перемогу, бажаючи втримати «синицю в руці», аніж «зловити журавля у небі».

За підсумками останнього туру став відомий розподіл місць в єврокубках наступного сезону. Чемпіон України «Шахтар» стартує з групового раунду Ліги чемпіонів. Завдяки високому рейтингу, «гірники» потраплять до другого кошика при жеребкуванні.

«Динамо», хоча й програло «Колосу», неймовірним чином пробилося у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а «Зоря» здобула бронзові нагороди та зіграє в груповому раунді Ліги Європи. «Десна» буде пробиватися в основний раунд ЛЄ через кваліфікацію. Попереду також матчі плей-оф за останню путівку у відбірковий раунд Ліги Європи. У півфіналах «Олександрія» прийматиме «Маріуполь», а «Колос» зіграє проти «Дніпра-1».

Поразка «Динамо» у Ковалівці стала дев’ятою для киян у сезоні. Це антирекорд для киян. Раніше «біло-сині» вісім разів поступалися у чемпіонаті 2012−2013 років. «Динамо» завершщило сезон тільки з одним завойованим титулом — Кубком України.