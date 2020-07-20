"Заря" - бронзовый призер чемпионата, фото - ФБ В.Вацко

https://racurs.ua/n141342-chempionat-ukrainy-po-futbolu-finishiroval-skandalno-zaru-obvinyaut-v-nejelanii-vyigryvat.html

Ракурс

19 июля закончился чемпионат Украины по футболу сезона 2019−2020 годов. Финиш оказался скандальным — луганскую «Зарю» обвиняют в нежелании выигрывать у черниговской «Десны».

Во время матча игроки «Зари» знали, что киевское «Динамо» уступает «Колосу» 0:2 и в случае победы над черниговцами «Заря» завоевывала бы серебряные медали чемпионата, получала путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В сети луганчан обвинили в нежелании сыграть в ЛЧ и стремлении получить гарантированный доход за прямой выход в групповой турнир Лиги Европы.

Выход в групповой турнир ЛЕ принесет клубу 5−6 млн евро, а пробиться в групповой турнир ЛЧ нынешнему составу «Зари» было бы трудно, считают эксперты. Поэтому при счете 1:1 луганская команда якобы не пыталась вырвать победу, желая удержать «синицу в руке», но не «поймать журавля в небе».

По итогам последнего тура стало известно распределение мест в еврокубках в следующем сезоне. Чемпион Украины «Шахтер» стартует с группового раунда Лиги чемпионов. Благодаря высокому рейтингу, «горняки» попадут во вторую корзину при жеребьевке.

«Динамо», хотя и проиграло «Колосу», но невероятным образом пробилось в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, а «Заря» завоевала бронзовые награды и сыграет в групповом раунде Лиги Европы. «Десна» будет пробиваться в основной раунд ЛЕ через квалификацию. Впереди также матчи плей-офф за последнюю путевку в отборочный раунд Лиги Европы. В полуфиналах «Александрия» будет принимать «Мариуполь», а «Колос» сыграет против «Днепра-1».

Поражение «Динамо» в Коваливке стало девятым для киевлян в сезоне. Это антирекорд для команды в УПЛ. Ранее «бело-синие» восемь раз уступали в чемпионате 2012−2013 годов. «Динамо» завершило сезон только с одним завоеванным титулом — Кубком Украины.