Резким обвалом гривны аукнулось назначение нового главы НБУ

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Ракурс

Доллар и евро подорожали в Украине. Официальный курс гривны на 20 июля установил Национальный банк Украины.

20 июля официальный курс гривны к доллару — 27,36 грн. Американская валюта выросла до максимума с начала апреля 2020 года. 6 апреля был такой курс валют — 27,37 грн/долл. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 20 июля:

1 фунт стерлингов — 34,30 грн;

1 долл. США — 27,36 грн;

1 швейцарский франк — 29,09 грн;

10 йен — 2,55 грн;

10 российских рублей — 3,8 грн;

1 евро — 31,25 грн.

Резкие колебания курса валют эксперты связывают с назначением Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка Украины. Его назначили на эту должность 16 июля, с тех пор курс гривны начал расти. Для сравнения, 15 июля курс гривны к доллару был 27,14 грн/долл.

По прогнозам экспертов, на этой неделе гривна будет обваливаться и дальше. Курс валют может вырасти до 27,5 грн/долл.

Напомним, ранее МВФ отреагировал на назначение Шевченко главой НБУ. Там отметили, что «Украина должна сохранить независимость и профессионализм своего Национального банка».