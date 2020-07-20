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Резким обвалом гривны аукнулось назначение нового главы НБУ

Резким обвалом гривны аукнулось назначение нового главы НБУ (ИНФОГРАФИКА)

20 июл 2020, 10:54
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Доллар и евро подорожали в Украине. Официальный курс гривны на 20 июля установил Национальный банк Украины.

20 июля официальный курс гривны к доллару — 27,36 грн. Американская валюта выросла до максимума с начала апреля 2020 года. 6 апреля был такой курс валют — 27,37 грн/долл. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на 20 июля:

  • 1 фунт стерлингов — 34,30 грн;
  • 1 долл. США — 27,36 грн;
  • 1 швейцарский франк — 29,09 грн;
  • 10 йен — 2,55 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8 грн;
  • 1 евро — 31,25 грн.

Курс валют. Графика: НБУ

Резкие колебания курса валют эксперты связывают с назначением Кирилла Шевченко на должность главы Нацбанка Украины. Его назначили на эту должность 16 июля, с тех пор курс гривны начал расти. Для сравнения, 15 июля курс гривны к доллару был 27,14 грн/долл.


По прогнозам экспертов, на этой неделе гривна будет обваливаться и дальше. Курс валют может вырасти до 27,5 грн/долл.

Напомним, ранее МВФ отреагировал на назначение Шевченко главой НБУ. Там отметили, что «Украина должна сохранить независимость и профессионализм своего Национального банка».

Источник: Ракурс


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