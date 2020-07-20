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Одесити залили бетоном підвал дому в знак протесту. Фото: Думская
Депутат потрапив під роздачу через незаконну забудову в Одесі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n141359-deputat-potrapyv-pid-rozdachu-odeskyh-aktyvistiv-cherez-nezakonnu-zabudovu-video.htmlРакурс
Підвал залили бетоном мешканці одного із будинків в Одесі. Незаконний підвал збудували під час реконструкції історичної будівлі для закладу одного із місцевих депутатів без узгодження з господарями квартир.
Мешканці будинку направили руку бетономішалки на сходи підвалу. Про це повідомляє «Думская».
В історичній будівлі нещодавно розпочалася реконструкція, внаслідок якої прорубали незаконне спорудження під будинком. Через це пам’ятник архітектури 1840-х років покрився тріщинами та знаходиться на межі обвалення.
Зазначається, що підземні роботи без дозволу проводить компанія «Глобал Ні Лайф». Власницею фірми раніше була 22-річна Дарина Іваницька — дочка депутата Одеської міськради від «Довіряй справам» Олександра Іваницького. Активісти наголошують, що депутат планує зробити в їхньому будинку піцерію.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі стався обвал будинку через самовільну реконструкцію квартири. В результаті обвалення постраждало п’ять квартир.
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