Одесити залили бетоном підвал дому в знак протесту. Фото: Думская

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Підвал залили бетоном мешканці одного із будинків в Одесі. Незаконний підвал збудували під час реконструкції історичної будівлі для закладу одного із місцевих депутатів без узгодження з господарями квартир.

Мешканці будинку направили руку бетономішалки на сходи підвалу. Про це повідомляє «Думская».

В історичній будівлі нещодавно розпочалася реконструкція, внаслідок якої прорубали незаконне спорудження під будинком. Через це пам’ятник архітектури 1840-х років покрився тріщинами та знаходиться на межі обвалення.

Зазначається, що підземні роботи без дозволу проводить компанія «Глобал Ні Лайф». Власницею фірми раніше була 22-річна Дарина Іваницька — дочка депутата Одеської міськради від «Довіряй справам» Олександра Іваницького. Активісти наголошують, що депутат планує зробити в їхньому будинку піцерію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі стався обвал будинку через самовільну реконструкцію квартири. В результаті обвалення постраждало п’ять квартир.