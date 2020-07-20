Військового ЗСУ вбили терористи на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n141360-viyskovogo-zsu-vbyly-terorysty-na-donbasi.html

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Військовий Збройних сил України загинув на Донбасі 20 липня під час ворожого обстрілу, оскільки окупаційні війська Росії сьогодні вкотре порушили режим припинення вогню.

Поблизу селища Шуми (Торецької міської ради — ред.) ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю. На жаль, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ отримав не сумісне з життям кульове поранення, — інформує прес-центр ООС у Фейсбук.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголосило, що «підступні дії окупантів не залишаться безкарними».

Нагадаємо, 19 липня збройні формування Росії 17 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв позиції українських воїнів із заборонених артилерійських систем, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили шістьох загарбників.

Також зауважимо, що вчора військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний Яр» завдали удару по позиціях окупаційних сил РФ на Донбасі. Відеозапис удару у Фейсбук оприлюднив волонтер Юрій Москаленко. За його словами, коригування вогню велося завдяки дрону.

Нагадаємо, 13 липня російські бойовики відкрили вогонь по бійцях Збройних сил України, які намагалися забрати з поля бою поблизу села Зайцеве тіло загиблого військовослужбовця. Внаслідок підступного нападу загинув військовий медик, поранення дістали двоє бійців ООС.