17-річний хлопець зі Львівщини втік із дому на фронт. Фото: Delo.ua

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Ракурс

У Львівській області 17-річний підліток втік із дому і відправився на Донбас захищати Україну зі зброєю у руках. Про зникнення сина повідомив у поліцію 13 липня житель села Гринів Пустомитівського району Львівської області.

Чоловік повідомив, що його син, Денис Лагодич, напередодні пішов із дому близько 22.00. Незабаром зв’язок із ним було втрачено, повідомляє прес-служба Нацполіції Львівської області.

Неповнолітній був оголошений у розшук. До пошуків хлопця були залучені співробітники ювенальної превенції, дільничні, оперативники та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Орієнтування було розіслано до територіальних підрозділів Нацполіції.

Сьогодні, 15 липня, хлопця знайшли. Його розшукали у зоні проведення Операції об'єднаних сил, на блок-посту біля міста Слов’янськ Донецької області.

За словами 17-річного втікача, він хотів приєднатися до військовослужбовців та «зі зброєю у руках захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави».

Правоохоронці порадили хлопцеві трохи зачекати до досягнення призовного віку та реалізовувати свої плани у передбачений законом спосіб.

Хлопець здоровий і неушкоджений, незабаром правоохоронці повернуть його додому.

Як раніше писав «Ракурс», Міністерство освіти і науки звернулося до Міністерства оборони з проханням відстрочити призов для випускників закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої і вищої освіти.