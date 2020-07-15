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17-летний парень со Львовщины сбежал из дома на фронт. Фото: Delo.ua

17-летнего подростка поймали на Донбассе — он сбежал из дома на фронт (ФОТО)

15 июл 2020, 15:58
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Во Львовской области 17-летний подросток сбежал из дома и отправился на Донбасс защищать Украину с оружием в руках. О пропаже сына сообщил в полицию 13 июля житель села Гринев Пустомытовского района Львовской области.

Мужчина сообщил, что его сын, Денис Лагодич, накануне ушел из дома около 22.00. Вскоре связь с ним была потеряна, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Несовершеннолетний был объявлен в розыск. К поискам парня были привлечены сотрудники ювенальной превенции, участковые, оперативники и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Ориентировки были разосланы в территориальные подразделения Нацполиции.

Сегодня, 15 июля, парень нашелся. Его разыскали в зоне проведения Операции объединенных сил, на блок-посту у города Славянск Донецкой области.

По словам 17-летнего беглеца, он хотел присоединиться к военнослужащим и «с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства».

17-летний парень со Львовщины сбежал из дома на фронт. Фото: Нацполиция

Правоохранители посоветовали парню немного подождать до достижения призывного возраста и реализовывать свои планы в предусмотренный законом способ.


Парень здоровый и невредимый, вскоре правоохранители вернут его домой.

Как ранее писал «Ракурс», Министерство образования и науки обратилось к Министерству обороны с просьбой отсрочить призыв для выпускников учреждений общего среднего, профессионального, профессионального передвысшего и высшего образования.

Источник: Ракурс


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