У ведущей «1+1» выпал зуб во время эфира, скриншот видео

https://racurs.ua/n141167-u-veduschey-1-1-vypal-zub-vo-vremya-efira-video-kureza.html

Ракурс

У ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире выпал передний зуб.

Она в этот момент читала новости. Падалко извинилась и только на мгновение оторвалась от зачитывания новости о коронавирусе.

Телевизионщица ТСН не растерялась, поймала зуб рукой и продолжила работу.

Видео курьезного инцидента опубликовали в соцсетях. Пользователи похвалили Маричку за профессионализм и предположили, что у нее выпал временный зуб, который стоматолог установил на время подготовки к имплантации нового постоянного зуба.