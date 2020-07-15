Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
У ведущей «1+1» выпал зуб во время эфира, скриншот видео
У ведущей «1+1» выпал зуб во время эфира — видео курьезаhttps://racurs.ua/n141167-u-veduschey-1-1-vypal-zub-vo-vremya-efira-video-kureza.htmlРакурс
У ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире выпал передний зуб.
Она в этот момент читала новости. Падалко извинилась и только на мгновение оторвалась от зачитывания новости о коронавирусе.
Телевизионщица ТСН не растерялась, поймала зуб рукой и продолжила работу.
Видео курьезного инцидента опубликовали в соцсетях. Пользователи похвалили Маричку за профессионализм и предположили, что у нее выпал временный зуб, который стоматолог установил на время подготовки к имплантации нового постоянного зуба.
.