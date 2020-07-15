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Ракурс
У ведущей «1+1» выпал зуб во время эфира, скриншот видео

У ведущей «1+1» выпал зуб во время эфира — видео курьеза

15 июл 2020, 15:54
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У ведущей украинского телеканала «1+1» Марички Падалко в прямом эфире выпал передний зуб.

Она в этот момент читала новости. Падалко извинилась и только на мгновение оторвалась от зачитывания новости о коронавирусе.

Телевизионщица ТСН не растерялась, поймала зуб рукой и продолжила работу.


Видео курьезного инцидента опубликовали в соцсетях. Пользователи похвалили Маричку за профессионализм и предположили, что у нее выпал временный зуб, который стоматолог установил на время подготовки к имплантации нового постоянного зуба.

Источник: Ракурс


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