Андский кордон. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141165-samuu-lenivuu-pticu-nazvali-uchenye-chem-ona-zaslujila-takoe-zvanie-video.html

Ракурс

Кондоры оказались самыми ленивыми птицами в мире. Они могут пролететь более 150 км без единого взмаха крыла только благодаря своему живому интеллекту.

Несмотря на то, что птицы являются крупнейшими из существующих в мире, они научились использовать потоки ветра для того, чтобы переходить в режим «планирования» и не тратить силы на взмахи крыльями. Об этом сообщает Naked science.

Ученые, занимающиеся исследованием птиц, заметили, что кондоры способны оставаться в воздухе часами и преодолевать более 150 км. Птицы научились скользить по воздушным потокам и передвигаться в режиме «планера» вместо того, чтобы активно летать и тратить силы на взмахи крыльями.

Согласно данным исследователей из Университета Суонси, машущий полет у кондоров занимает лишь 1,3% от всего полета этих удивительных птиц.

В ходе экспериментов, которые проводились с 2013 года, ученые отслеживали движение восьми андских кондоров в Аргентине, прикрепив к птицам миниатюрные датчики.

Устройства, которые были закреплены на птицах, регистрировали каждый взмах крыльев и отслеживали их перемещение при помощи технологии GPS. В ходе исследования оказалось, что кондоры — невероятно ленивые птицы.

Ученые изучили 250 часов записей и выяснили, что кондоры машут крыльями только при взлете или посадке. Большую часть времени птицы высматривают добычу внизу, поэтому им нет нужды подниматься высоко и тратить силы.

Рекордсменом стала группа кондоров, которые смогли пролететь 172 км за пять часов. За это время ни один из них не сделал взмах крыльями. Птицы использовали хитрость и запланировали свой вылет на ветреную и прохладную погоду.

Отмечается, что размах крыльев андских кондоров может достигать 3 м, а их масса составляет 15 кг. Это самые крупные крылатые падальщики и самые тяжелые из летающих птиц в мире.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые отследили рекордный перелет кукушки из Африки в Монголию.