Антський кордон. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141165-nayledachishogo-ptaha-nazvaly-vcheni-chym-vin-zaslujyv-take-zvannya-video.html

Ракурс

Кондори виявилися найбільш ледачими птахами у світі. Вони можуть пролетіти понад 150 км без єдиного помаху крила тільки завдяки своєму живому інтелекту.

Попри те, що птахи є найбільшими у світі, вони навчилися використовувати потоки вітру для того, щоб переходити в режим «планування» і не витрачати сили на помахи крилами. Про це повідомляє Naked science.

Вчені, які займаються дослідженням птахів, помітили, що кондори здатні залишатися в повітрі годинами та долати понад 150 км. Птахи навчилися ковзати по повітряному потоку і пересуватися в режимі «планера» замість того, щоб активно літати й витрачати сили на помахи крилами.

Згідно з даними дослідників з Університету Суонсі, політ із змахами у кондорів займає лише 1,3% від усього польоту цих дивовижних птахів.





Під час експериментів, які проводилися з 2013 року, вчені відстежували рух восьми антських кондорів в Аргентині, прикріпивши до птахів мініатюрні датчики.

Пристрої, які були закріплені на птахах, реєстрували кожен помах крил і відстежували їхнє переміщення за допомогою технології GPS. Виявилося, що кондори — неймовірно ледачі птахи.

Вчені продивилися 250 годин записів і з’ясували, що кондори змахують крилами тільки при зльоті або посадці. Більшість часу птахи шукають здобич на землі, тому їм треба підійматися високо та витрачати сили.

Рекордсменом стала група кондорів, яка змогла пролетіти 172 км за п’ять годин. За цей час жоден із них не зробив змаху крилами. Птахи використовували хитрість і запланували свій виліт у вітряну і прохолодну погоду.

Зазначається, що розмах крил антських кондорів може досягати 3 м, а їхня маса становить 15 кг. Це найбільші крилаті та найважчі з льотових птахів у світі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені відстежили рекордний переліт зозулі з Африки в Монголію.