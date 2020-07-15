Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У ведучої «1+1» випав зуб під час ефіру, фото — скріншот відео
У ведучої «1+1» випав зуб під час ефіру — відео курйозуhttps://racurs.ua/ua/n141167-u-veduchoyi-1-1-vypav-zub-pid-chas-efiru-video-kuryozu.htmlРакурс
У ведучої українського телеканалу «1+1» Марічки Падалко в прямому ефірі випав передній зуб.
Вона у цей момент читала новину. Падалко перепросила в глядачів і тільки на мить відірвалася від зачитування новини про коронавірус.
Потім телевізійниця з ТСН не розгубилася, зловила зуб рукою і продовжила роботу.
Відео курйозного інциденту згодом опублікували в соцмережах.
Користувачі похвалили Марічку за професіоналізм і припустили, що в неї випав тимчасовий зуб, який стоматолог встановив на час підготовки до імплантації нового постійного зуба.
.