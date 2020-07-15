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Ракурс
У ведучої «1+1» випав зуб під час ефіру, фото — скріншот відео

У ведучої «1+1» випав зуб під час ефіру — відео курйозу

15 лип 2020, 15:54
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У ведучої українського телеканалу «1+1» Марічки Падалко в прямому ефірі випав передній зуб.

Вона у цей момент читала новину. Падалко перепросила в глядачів і тільки на мить відірвалася від зачитування новини про коронавірус.

Потім телевізійниця з ТСН не розгубилася, зловила зуб рукою і продовжила роботу.


Відео курйозного інциденту згодом опублікували в соцмережах.

Користувачі похвалили Марічку за професіоналізм і припустили, що в неї випав тимчасовий зуб, який стоматолог встановив на час підготовки до імплантації нового постійного зуба.

Джерело: Ракурс


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