У ведучої «1+1» випав зуб під час ефіру, фото — скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n141167-u-veduchoyi-1-1-vypav-zub-pid-chas-efiru-video-kuryozu.html

Ракурс

У ведучої українського телеканалу «1+1» Марічки Падалко в прямому ефірі випав передній зуб.

Вона у цей момент читала новину. Падалко перепросила в глядачів і тільки на мить відірвалася від зачитування новини про коронавірус.

Потім телевізійниця з ТСН не розгубилася, зловила зуб рукою і продовжила роботу.

Відео курйозного інциденту згодом опублікували в соцмережах.

Користувачі похвалили Марічку за професіоналізм і припустили, що в неї випав тимчасовий зуб, який стоматолог встановив на час підготовки до імплантації нового постійного зуба.