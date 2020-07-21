Стало відомо ім’я вбитого на Донбасі військового — війна на Донбасі

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Ракурс

Василь Кравченко, 26-річний військовий з Хмельниччини, загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі 20 липня. Кравченко був родом з Ізяслава.

20 липня близько 12.00 у зоні операції Об'єднаних сил загинув 26-річний військовий з Ізяслава Василь Кравченко. Він був старшим стрільцем десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1257, — повідомляє портал «Є".

В Ізяславському районному військовому комісаріаті наголосили, що воїн загинув під час виконання службових обов’язків.

В обідню пору противник почав обстріл, і боєць отримав смертельне поранення в голову, — розповіли у комісаріаті.

Василь Кравченко захищав Україну на Донбасі з лютого 2018 року. Цьогоріч у квітні він одружився. В Ізяславі у військового також залишилися мати та батько.

Нагадаємо, вчора «Ракурс» повідомляв, що окупаційні війська Росії 17 разів обстріляли позиції українських воїнів. Один боєць ЗСУ загинув.