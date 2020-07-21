П’ятірку найбагатших людей світу доповнив бізнесмен-дивак — новий рейтинг Forbes

https://racurs.ua/ua/n141385-p-yatirku-naybagatshyh-ludey-svitu-dopovnyv-biznesmen-dyvak-novyy-reytyng-forbes.html

Ракурс

Рейтинг найбагатших людей світу від Forbes поповнив засновник компанії Tesla та виробника ракет-носіїв сімейства Falcon SpaceX Ілон Маск, який завдяки зростанню акцій Tesla піднявся на п’яту сходинку Forbes Real-Time Billionaires.

Статки Маска рекордно зросли за добу на понад 5 млрд дол. за рахунок росту вартості акцій виробника електромобілів. Активи Ілона Маска нині оцінюються у 74,2 млрд дол, пише Forbes.

Четверту сходинку рейтингу посідає засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг зі статком у 90,3 млрд дол. Після Маска йде екс-гендиректор Microsoft Стів Балмер з 72,2 млрд дол.

Лідером рейтингу відносно довгий час залишається глава компанії Amazon Джефф Безос, який володіє 189 млрд дол. На другу сходинку піднявся президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно з 113,8 млрд дол. і один із засновників Microsoft Білл Гейтс (113,4 млрд дол).

Раніше Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців. «Ракурс» нагадує, хто з громадян України входить до цього переліку.