Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
П’ятірку найбагатших людей світу доповнив бізнесмен-дивак — новий рейтинг Forbes

П’ятірку найбагатших людей світу доповнив бізнесмен-дивак — новий рейтинг Forbes

21 лип 2020, 08:32
999

Рейтинг найбагатших людей світу від Forbes поповнив засновник компанії Tesla та виробника ракет-носіїв сімейства Falcon SpaceX Ілон Маск, який завдяки зростанню акцій Tesla піднявся на п’яту сходинку Forbes Real-Time Billionaires.

Статки Маска рекордно зросли за добу на понад 5 млрд дол. за рахунок росту вартості акцій виробника електромобілів. Активи Ілона Маска нині оцінюються у 74,2 млрд дол, пише Forbes.

Четверту сходинку рейтингу посідає засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг зі статком у 90,3 млрд дол. Після Маска йде екс-гендиректор Microsoft Стів Балмер з 72,2 млрд дол.

Новий рейтинг Forbes

Лідером рейтингу відносно довгий час залишається глава компанії Amazon Джефф Безос, який володіє 189 млрд дол. На другу сходинку піднявся президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно з 113,8 млрд дол. і один із засновників Microsoft Білл Гейтс (113,4 млрд дол).


Раніше Forbes опублікував рейтинг найбагатших українців. «Ракурс» нагадує, хто з громадян України входить до цього переліку.

Рейтинг Forbes


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿