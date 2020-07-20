У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n141384-koronavirus-ne-zupynyty-karantynom-zayavyly-u-vooz.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 не вдасться зупинити за допомогою лише запровадження карантинних заходів, хоча карантин дозволяє пригальмувати поширення хвороби.

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив про це під час брифінгу, повідомляє прес-служба ВООЗ.

За словами Гебреісуса, одним з основних інструментів боротьби з поширенням коронавірусу є відстеження, виявлення та ізоляція контактів, що особливо важливо в умовах, коли країни поступово відкривають свої кордони.

Жодна країна не може контролювати свою епідемію, якщо вона не знає, де перебуває вірус, — наголосив очільник ВООЗ.

Він також додав, що мобільні додатки можуть допомогти у відстеженні контактів хворих на COVID-19, проте не можуть повністю замінити у питання переривання ланцюгів передачі коронавірусу навчених лікарів «на землі», які «ходять від дверей до дверей» у пошуках інфікованих та їхніх контактних осіб.

Відстеження контактів давно стало основою реакції на спалах, від віспи до поліомієліту, Еболи та COVID19, — зазначив Гебреісус.



Гебреісус наголосив, що за допомогою відстеження контактів значні спалахи коронавірусу можна зробити менш небезпечними, розбивши їх на керовані частини.

Нагадаємо, у Великій Британії нещодавно заявили про прорив у питанні лікування COVID-19.