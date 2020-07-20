У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n141382-pro-proryv-u-likuvanni-koronavirusu-zayavyly-u-brytaniyi.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 дозволяє значно ефективніше лікувати новий метод, розроблений у Великій Британії.

Попередні клінічні випробування свідчать, що його застосування значно зменшує кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, повідомляє BBC з посиланням на компанію Synairgen, котра розробила цей метод.

Новий метод лікування полягає у використанні білка «інтерферон бета», який організм виробляє під час боротьби з вірусною інфекцією. Цей білок вводять у легені хворих на COVID-19 за допомогою небулайзера (приладу для інгаляційної доставки фармацевтичного засобу у виді аерозолю).

Введення цього білка покликане стимулювати імунну відповідь організму.

Клінічні випробування наразі показують, що новий метод на 79% зменшує вірогідність того, що в пацієнта, госпіталізованого з коронавірусом, виникнуть ускладнення, які потребуватимуть здійснення вентиляції легень.

Також застосування цього методу дозволило значно скоротити час перебування пацієнтів у лікарні — в середньому з дев’яти до шести днів.

У випробуваннях препарату взяв участь 101 доброволець з-поміж пацієнтів, госпіталізованих до дев’яти лікарень Великої Британії. Половині учасників дослідження давали новий препарат, решті — плацебо (неактивну речовину).

Нагадаємо, учені виявили неочікуваний симптом інфікування коронавірусом.