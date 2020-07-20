В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n141382-o-proryve-v-lechenii-koronavirusa-zayavili-v-britanii.html

Ракурс

Коронавирусной болезни COVID-19 позволяет значительно эффективнее лечить новый метод, разработанный в Великобритании.

Предварительные клинические испытания показывают, что его применение значительно уменьшает количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, сообщает BBC со ссылкой на компанию Synairgen, которая разработала этот метод.

Новый метод лечения заключается в использовании белка «интерферон бета», который организм вырабатывает во время борьбы с вирусной инфекцией. Этот белок вводят в легкие больных COVID-19 с помощью небулайзера (прибора для ингаляционной доставки лекарственного средства в виде аэрозоля).

Введение этого белка призвано стимулировать иммунный ответ организма.

Клинические испытания в настоящее время показывают, что новый метод на 79% уменьшает вероятность того, что у пациента, госпитализированного с коронавирусом, возникнут осложнения, требующих осуществления вентиляции легких.

Также применение этого метода позволило значительно сократить время пребывания пациентов в больнице — в среднем с девяти до шести дней.

В испытаниях препарата принял участие 101 доброволец среди пациентов, госпитализированных в девяти больниц Великобритании. Половине участников исследования давали новый препарат, остальным — плацебо (неактивное вещество).

Напомним, ученые обнаружили неожиданный симптом инфицирования коронавирусом.