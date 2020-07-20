О прорыве в лечении коронавируса заявили в Британииhttps://racurs.ua/n141382-o-proryve-v-lechenii-koronavirusa-zayavili-v-britanii.htmlРакурс
Коронавирусной болезни COVID-19 позволяет значительно эффективнее лечить новый метод, разработанный в Великобритании.
Предварительные клинические испытания показывают, что его применение значительно уменьшает количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, сообщает BBC со ссылкой на компанию Synairgen, которая разработала этот метод.
Новый метод лечения заключается в использовании белка «интерферон бета», который организм вырабатывает во время борьбы с вирусной инфекцией. Этот белок вводят в легкие больных COVID-19 с помощью небулайзера (прибора для ингаляционной доставки лекарственного средства в виде аэрозоля).
Введение этого белка призвано стимулировать иммунный ответ организма.
Клинические испытания в настоящее время показывают, что новый метод на 79% уменьшает вероятность того, что у пациента, госпитализированного с коронавирусом, возникнут осложнения, требующих осуществления вентиляции легких.
Также применение этого метода позволило значительно сократить время пребывания пациентов в больнице — в среднем с девяти до шести дней.
В испытаниях препарата принял участие 101 доброволец среди пациентов, госпитализированных в девяти больниц Великобритании. Половине участников исследования давали новый препарат, остальным — плацебо (неактивное вещество).
Напомним, ученые обнаружили неожиданный симптом инфицирования коронавирусом.