Вакцину от коронавируса еще в апреле получили состоятельные россияне — коронавирус в мире

https://racurs.ua/n141351-vakcinu-ot-koronavirusa-esche-v-aprele-poluchili-sostoyatelnye-rossiyane-bloomberg.html

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Доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще с апреля имели представители политической и бизнес-элиты России. Речь идет о вакцине исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи РФ, которую, по словам одного из научных работников, вводили сотням человек.

Американское издание Bloomberg подтвердило личности десятков из них. В их числе был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья (об этом он рассказывал сам), а также топ-менеджеры компании «Русал», сообщили источники Bloomberg.

Участники вакцинации сообщили о лихорадке и мышечных болях после прививок. Программа вакцинации была легальной, но ее не афишировали, иначе желающих было бы слишком много. Вместе с тем, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 20 июля заявил российским СМИ, что ему неизвестно о том, что представители элиты получили доступ к российской вакцине. Ученые якобы провели успешные клинические испытания вакцины на себе (вакцинировались директор и сотрудники центра). Ассоциация организаций по клиническим исследованиям назвала это грубым нарушением.

Ранее США, Канада и Великобритания обвинили Москву в попытке кражи данных о разработке вакцины от коронавируса. Сразу после этого заявления Россия сообщила якобы о создании собственной вакцины. South China Morning Post писал со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника о том, что вакцина от Covid-19 в России может появиться уже в сентябре.

Россия может одной из первых изготовить вакцину на фоне миллиардов, которые инвестируют в США и всех фармкомпаний, которые над этим работают. Это маленькая шоковая история, — заявил Кирилл Дмитриев.

Напомним, ранее стало известно, что российские хакеры пытаются похитить данные о вакцине от коронавируса. Если Россия объявит об успехе в создании вакцины раньше других стран, это может быть использовано в геополитических играх.