О судьбе скандального языкового законопроекта Бужанского рассказал Разумков. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n141350-o-sudbe-skandalnogo-yazykovogo-zakonoproekta-bujanskogo-rasskazal-razumkov.html

Ракурс

Скандальный законопроект нардепа от фракции «Слуга народа» Максима Бужанского об отмене перехода учащихся 5−11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения Верховная Рада вряд ли будет рассматривать во время внеочередного заседания, которое состоится 21 июля.

Сейчас этот законопроект не внесен в повестку дня внеочередного заседания. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время итоговой пресс-конференции работы ВРУ.

В то же время он не дал 100% гарантию, что за этот проект закона не будут голосовать нардепы. Он отметил, что выносить вопрос на рассмотрение могут по представлению президента или если есть подписи 150 нардепов.

По его словам, если законопроект не рассмотрят завтра, то до сентября, когда Рада выйдет из каникул, он потеряет актуальность. Ведь в нем речь идет именно об изменениях в обучении с 1 сентября 2020 года.

Разумков также отметил, что в Украине один государственный язык — украинский, и этот вопрос никогда не обсуждался и обсуждаться не будет. Также, по его мнению, «любые законы должны делаться на пользу украинского общества».

Напомним, акция против языкового законопроекта авторства Бужанского прошла 16 июля в стенами Верховной Рады. Участники митинга «Не трогай язык» выступили против принятия проекта закона Бужанского о русификации школ. Этот законопроект Рада должна рассматривать 16 июля, однако впоследствии обсуждение скандального документа перенесли.