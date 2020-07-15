Русский язык в Украине, русский язык в школе. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2676-zakonoproekt-o-vozvraschenii-russkogo-yazyka-v-shkoly-ukrainy-razminka-pered-boem.html

Ракурс

Об окне Овертона сегодня только ленивый не писал, потому что эта простая, но крайне действенная формула изменения общественного мнения от «этого ни за что нельзя допустить» до «вполне нормально» работает в Украине вовсю. То ли в конце нынешней недели, то ли в начале следующей сессии (то есть в начале сентября) парламент собирается рассмотреть очередной скандальный законопроект, поданный депутатом от фракции «Слуга народа» Максимом Бужанским. Несмотря на то, что дату рассмотрения переносят туда-сюда, патриотические силы собираются 16 июля на митинг под стенами Рады. Речь идет о русском языке в Украине, а именно — в школах.

Русский язык в Украине: закон о дискриминации?

Все наперебой твердят о том, что законопроект №2362 — это пресловутый «закон о языке», о котором говорят очень давно и который может положить конец украинизации, и больше всего интригует сам автор законопроекта. Между тем ситуация обстоит еще гаже. Скандальный «языковый законопроект» о русском языке в Украине Бужанский действительно писал и забрасывал в парламент в середине декабря прошлого года. Там ублюдочное дитя днепропетровского депутата прожило меньше двух месяцев и было убито.

Нынешний же законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях». В Раде он был зарегистрирован в октябре прошлого года, отправлен на доработку и в обновленном виде вновь возник в парламенте в конце мая.

«Этот проект, который вносит изменения в законы о языке и об образовании, — самая большая угроза украинскому языку и украинскому образованию со времен Януковича», — пишет в фейсбуке бывший директор Института национальной памяти, а ныне депутат парламента от ЕС Владимир Вятрович.

Законопроект №2362 (по сути, о русском языке в Украине) призван «фактически уничтожить и наш закон о языке, и наш закон об образовании», считает его коллега, экс-спикер парламента Андрей Парубий.

Скандальный депутат Бужанский в своем телеграм-канале в свойственной ему развязной и хамской манере называет высказывания коллег-депутатов «заунывным воем» и «кашляющим лаем» и заявляет: «Нет, это не закон о языке. Нет, это не закон о школах. Это закон об устранении дискриминации». Дискриминации русскоязычных, разумеется.

А теперь давайте наконец откроем документы.

57 миллионов на русские учебники

Законопроект №2362 очень короткий, в нем предлагается внести некоторые изменения в законы «Об образовании» и «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Суть изменений простая. Согласно действующему законодательству, учащиеся, принадлежащие к национальным меньшинствам или коренным народам, начавшие обучение до 2018 года на своем языке, могут продолжать такое обучение до 2023 года с постепенным увеличением доли украинского языка в преподавании. А вот «ученики, не относящиеся к одному из национальных меньшинств стран Европейского Союза, обязаны перейти на обучение чисто на украинском языке в 2020 году, в то время как ученики, относящиеся к национальным меньшинствам стран Европейского Союза, должны выполнить аналогичную норму в 2023 году» (так сказано в пояснительной записке к законопроекту). Автор законопроекта видит в этом нарушение Конституции, дискриминацию русскоязычных (потому что русский — не язык Евросоюза) и «отсутствие здравого смысла».

Чтобы восстановить здравый смысл, автор предлагает выделить без малого 57 млн грн на то, чтобы издать новые учебники на русском языке. Эти деньги стали камнем преткновения на заседании комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, где обсуждался законопроект. Если он будет принят, то более 38 млн грн придется выложить уже в этом году, а госбюджет не резиновый. Поэтому Минфин законопроект не поддержал, а комитет решил рекомендовать Раде его отклонить.

«Это путь к тотальной русификации образования»

Депутат от ЕС Николай Княжицкий считает, что хоть в итоговом решении комитета черным по белому написано «рекомендовать отклонить», сам факт рассмотрения скандального законопроекта о русском языке в Украине уже говорит о том, что его все-таки собираются рассматривать: «Потому что любое, положительное или отрицательное, решение выносит законопроект, который делит и ссорит Украину, в зал».

Его товарищ по фракции Владимир Вятрович, один из самых активных противников законопроекта №2362, пишет, что в случае принятия документа «переход учащихся 5‒11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 будет отменен. Более того, в любых школах (включая школы с украинским языком обучения) будет разрешено преподавать «несколько учебных предметов» на русском языке. Это — путь к тотальной русификации образования. Мы не имеем права этого допустить».

Языковое беззаконие

25 апреля прошлого года Верховная Рада VIII созыва приняла во втором чтении законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Фактически, первый закон о языке был принят только на 27-м году существования независимой Украины. С начала провозглашения независимости и до 2012 года роль законов о языке выполняли статьи Конституции и… решения Конституционного суда, а в 2012-м был принят закон «Об основах государственной языковой политики», известный как закон Кивалова-Колесниченко. Суть его сводилась к тому, что если в регионе проживает 10% носителей другого языка, то этот язык может быть признан фактически вторым государственным.

Сегодня можно с достаточной уверенностью сказать, что закон Кивалова-Колесниченко готовил почву для «защиты интересов русскоязычного населения» — другими словами, для вторжения в Украину. Интересно, что КСУ признал закон неконституционным только в феврале 2018 года.

Фактически украинский язык законодательно защищен в нашей стране чуть больше года, и, разумеется, это не давало покоя сторонникам «русского мира», которые получили сегодня великолепный шанс устроить реванш и вернуть языковую политику к «домайданным» временам, а то и зайти подальше.

Ну вот, настало время поговорить наконец об окне Овертона и русском языке в Украине.

Бомбы-вонючки

В этом смысле очень интересно проследить за законотворческой активностью Бужанского. Днепропетровский депутат Максим Бужанский очень живо трудится на законодательной ниве. Он предложил уже более тридцати законопроектов, и часть из них последовательно бьет в одну точку — легализация русского языка в Украине.

Одним из первых стал зарегистрированный в середине октября прошлого года законопроект №2287 «О признании утратившим силу Закона Украины «Об очищении власти» (завис в позиции «представлен для ознакомления»). Потом был наш сегодняшний герой, №2362, зарегистрированный в октябре прошлого года, отправленный на доработку и вернувшийся сейчас в парламент.

В декабре в ход пошла тяжелая артиллерия от Бужанского. Проект постановления №2579 «О внесении изменений в приложение к постановлению Верховной Рады Украины «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году» (завис на этапе «представлен для ознакомления»). В нем предлагалось отменить памятные юбилеи героя Колиивщины Максима Зализняка, полковника Армии Украинского государства Полтавца-Остряницы, полковников УПА Василия Левковича и Василия Сидора и Василия Галасы, а заодно и историка, этнографа и главного редактора «Энциклопедии украиноведения» Владимира Кубийовича.

Но в один день с наездом на исторических персон был зарегистрирован и тот самый законопроект, о котором так много говорят, — №2577 «О первоочередных мерах по урегулированию языкового вопроса в Украине». Он короткий, суть его проста: «Признать утратившим силу Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект (фактически о русском языке в Украине) помер, не прожив и полутора месяцев. Что интересно, против него выступили и некоторые влиятельные товарищи по фракции «Слуга народа», хорошо представляя, к чему может привести не то что принятие, а даже рассмотрение подобного документа.

И тогда пошла в ход практика «малых шагов», постепенного приучения общества к тому, что антиукраинские законопроекты — это ничего, это нормально. Давайте обсудим, так сказать, поищем рациональное зерно…

Не успел умереть языковой законопроект, как депутат Бужанский выдал другой — «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно языка работы)». В двух словах суть: в стенах украинского (!) парламента рабочим может быть русский язык. Законопроект ни жив ни мертв, висит на стадии «предоставлен для ознакомления», но и эта бомба-вонючка может в любой момент взорваться.

Кстати, вдумчивое исследование соцсетей, где выступает депутат, приводит к парадоксальному выводу: русским языком, за который он так борется, господин Бужанский владеет не вполне твердо. На четверочку с минусом.

…Депутат Бужанский — не единственный реваншист и представитель российской пятой колонны в стенах парламента. Из недр фракции ОПЗЖ, к примеру, выходят законопроекты и покруче. Но именно законотворчество Бужанского может стать в ближайшее время объектом обсуждения в стенах парламента. Сам депутат, который такую личную неприязнь испытывает к действующему закону о языке, что аж кушать не может, радостно сообщает, что он (действующий закон) недавно был передан на рассмотрение в Конституционный суд.

Ну, мы уже знаем, что получить решение КС — дело долгое. Пока оно будет готово, многое может измениться.