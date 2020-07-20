Про долю скандального мовного законопроекту Бужанського розповів Разумков. Фото: Ракурс

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Ракурс

Скандальний законопроект нардепа від фракції «Слуга народу» Максима Бужанського щодо скасування переходу учнів 5−11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання Верховна Рада навряд чи розглядатиме під час позачергового засідання, що відбудеться 21 липня.

Наразі цей законопроект не внесено до порядку денного позачергового засідання. Про це розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час підсумкової прес-конференції роботи ВРУ.

Водночас він не дав 100% гарантію, що за цей проект закону не голосуватимуть нардепи. Він зазначив, що виносити питання на розгляд можуть за поданням президента або якщо є підписи 150 нардепів.

За його словами, якщо законопроект не розглянуть завтра, то до вересня, коли Рада вийде з канікул, він втратить актуальність. Адже у ньому йдеться саме про зміни у навчанні з 1 вересня 2020 року.

Разумков також зазначив, що в Україні єдина державна мова — українська, і це питання ніколи не обговорювалося і обговорюватися не буде. Також, на його думку, «будь-які закони повинні робитися на користь українського суспільства».

Нагадаємо, акція проти мовного законопроекту авторства Бужанського пройшла 16 липня під стінами Верховної Ради. Учасники мітингу «Не чіпай мову» виступили проти ухвалення проекту закону Бужанського щодо русифікації шкіл. Цей законопроект Рада мала розглядати 16 липня, проте згодом обговорення скандального документу перенесли.