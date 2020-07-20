Сервіс BlaBlaCar. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/ua/n141349-volonter-znyk-pislya-poyizdky-na-blablacar-scho-pro-nogo-vidomo.html

Ракурс

Пропав безвісти керівник громадської організації «Дім милосердя Київ» Олексій Кучапін. Чоловік повідомив, що їде з Києва до Дніпра на Blablacar, і перестав виходити на зв’язок чотири дні тому.

Громадський активіст зник у четвер, 16 липня, повідомляє «Київ оперативний».

39-річний Кучапін був одягнений в сіру футболку, коричневі шорти, сині кросівки, бежеву кепку. З собою у нього був рюкзак зеленого кольору. Зріст чоловіка — 174 см, а вага 90 кг. Громадський активіст носить окуляри прямокутної форми.





У повідомленні зазначили, що якщо хтось має інформацію про поточне місцеперебування голови громадської організації, то може зателефонувати в 102 або за номером 0992640268.

Громадська організація «Будинок милосердя Київ», головою якої є Кучапін, займається благодійністю, допомагає літнім бездомним та інвалідам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку. 51-річний водій пригостив пасажирку кавою, після чого вона почала засипати.