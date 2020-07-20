НАЗК взялося за декларації топ-чиновників, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n141348-nazk-vzyalosya-za-deklaraciyi-top-chynovnykiv-spysok.html

Ракурс

Перевірку декларацій топ-чиновників розпочало Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відомство перевірить, зокрема, відомості з е-декларацій чинного президента Володимира Зеленського та колишнього глави держави Петра Порошенка. В НАЗК звітують, що після перезапуску агентства вже перевірили 468 декларацій. Дані Зеленського і Порошенка звірять за 2018 і 2019 роки.

Також НАЗК розпочало перевіряти інших топ-посадовців — нинішніх і колишніх.

Зокрема, йдеться про такий перелік:

Олександр Ткаченко — міністр культури та інформаційної політики;

Дмитро Дубілет — колишній міністр Кабінету міністрів;

Ілля Ємець — екс-міністр охорони здоров’я;

Андрій Загороднюк — колишній міністр оборони;

Павло Клімкін — екс-міністр закордонних справ;

Євген Нищук — колишній міністр культури;

Олексій Кучер — голова Харківської обласної державної адміністрації;

Олександр Шефер — перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області;

Костянтин Мар'євич — начальник відділу забезпечення роботи міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Сергій Перепелятник — директор КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія»,

Лариса Ткач — заступник начальника ЖЕД «Печерськжитло».

Головною підставою для перевірки НАЗК була висока посада суб'єкта декларування. Серед інших причин є подана в НАЗК інформація про можливе порушення чи встановлена невідповідність рівня життя посадовця і доходам. НАЗК перевіряє також чиновника, якщо у декларації обрано позначку «Член сім’ї не надав інформацію».

«Ракурс» повідомляв, що петиція із вимогою відставки Зеленського за порушення головою країни законодавства, яка була опублікована на офіційному сайті президента, за десять днів набрала понад 27,6 тис. голосів із 25 тис. необхідних.