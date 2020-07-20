Найбільш забруднені радіацією країни Європи показали на карті

Радіація в Європі. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n141345-naybilsh-zabrudneni-radiaciieu-krayiny-ievropy-pokazaly-na-mapi.html

Ракурс

Радіація, яка з’явилася під час ядерних випробувань, що проводилися в XX столітті, рівномірно розподілилася по всій Європі.

Радіоактивні елементи розносило у верхніх шарах атмосфери за допомогою вітру. Такого висновку дійшли вчені в результаті дослідження, повідомляє журнал Scientific Reports.





Радіонукліди Цезій-137 і Плутоній накопичилися в ґрунтах центральної Європи та у прилеглих регіонах через аварії на виробництвах та внаслідок ядерних вибухів в атмосфері.

Зазначається, що більш ніж половина ізотопів в європейських ґрунтах є результатом аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), а решта — від ядерних випробувань, які проводилися в атмосфері в середині XX століття.





Вчені відстежили, що чорнобильські радіонукліди призвели до радіаційного забруднення в Альпах, на півдні Франції та в горах Баварії.

Ще однією причиною масового забруднення ґрунтів радіоактивними відходами стало проведення понад сотні атмосферних випробувань атомних і термоядерних бомб низкою країн, які тривали до 1963 року.

Саме ці випробування визначили екологічну ситуацію, яка зараз склалася на планеті, наголошують дослідники. Радіонукліди від вибухів бомб рознесло на більшу частину Землі разом з опадами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві виявили два джерела радіації. Рівень їх випромінювання становить 500−600 мкЗв / год і 480 мкЗв / год.