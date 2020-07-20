Вихід з карантину у Києві неможливий — нова статистика COVID-19, фото — Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n141347-pom-yakshuvaty-karantyn-u-kyievi-ne-mojna-nova-statystyka-covid-19.html

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Ще у 77 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Станом на 20 липня в столиці вже майже 7 тис. підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За добу в столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Всього коронавірус подолали 2 тис. 387 киян, із початку пандемії захворіли 6 тис. 961 людей.

Найбільшу кількість нових інфікованих минулої доби виявили в Дарницькому районі — 18 випадків, Деснянському районі — 10, в Святошинському та Солом‘янському районах — по 9 випадків.

Київ і ще вісім областей входять до переліку регіонів, які не готові до послаблення карантинних обмежень. Про це 20 липня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Столиця наразі не відповідає критеріям медиків за динамікою зростання випадків інфікування COVID-19, оскільки в Києві цей показник замість нормативних 10% складає 16,03%.