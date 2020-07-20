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Ракурс
Вихід з карантину у Києві неможливий — нова статистика COVID-19, фото — Детектор медіа

Пом’якшувати карантин у Києві не можна — нова статистика COVID-19

20 лип 2020, 11:27
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Ще у 77 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Станом на 20 липня в столиці вже майже 7 тис. підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За добу в столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Всього коронавірус подолали 2 тис. 387 киян, із початку пандемії захворіли 6 тис. 961 людей.

Найбільшу кількість нових інфікованих минулої доби виявили в Дарницькому районі — 18 випадків, Деснянському районі — 10, в Святошинському та Солом‘янському районах — по 9 випадків.

Коронавірус у Києві станом на 20 липня, карта — В.Кличко

Київ і ще вісім областей входять до переліку регіонів, які не готові до послаблення карантинних обмежень. Про це 20 липня повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.


Столиця наразі не відповідає критеріям медиків за динамікою зростання випадків інфікування COVID-19, оскільки в Києві цей показник замість нормативних 10% складає 16,03%.

Коронавірус в Україні, фото — МОЗ

Джерело: Ракурс


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