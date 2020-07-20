Смягчать карантин в Киеве нельзя — новая статистика COVID-19

https://racurs.ua/n141347-smyagchat-karantin-v-kieve-nelzya-novaya-statistika-covid-19.html

Ракурс

Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. По состоянию на 20 июля в столице уже почти 7 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки в столице госпитализировали 15 пациентов. Другие пребывают на самоизоляции, под контролем врачей. Всего коронавирус преодолели 2 тыс. 387 киевлян, с начала пандемии заболели 6 тыс. 961 человек. Об этом в соцсетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Самое большое количество новых инфицированных за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 18 случаев, Деснянском районе — 10, в Святошинском и Соломенском районах — по 9 случаев.

Киев и еще восемь областей входят в перечень регионов, которые не готовы к ослаблению карантина. Об этом 20 июля сообщили в Министерстве здравоохранения.

Столица пока не соответствует критериям медиков по динамике роста случаев инфицирования COVID-19, поскольку в Киеве этот показатель вместо нормативных 10% составляет 16,03%.