Наиболее загрязненные радиацией страны Европы показали на карте

Радиация в Европе. Фото: Shutterstock

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Ракурс

Радиация, которая появилась от ядерных испытаний, проводившихся в XX веке, равномерно распределилась по всей Европе.

Разложившиеся радиоактивные элементы разносило в верхних слоях атмосферы при помощи ветра. К такому выводу пришли ученые в результате исследования, сообщает журнал Scientific Reports.





Радионуклиды Цезий-137 и Плутоний накопились в грунтах центральной Европы и в прилегающих регионах из-за аварий на производствах и в результате ядерных взрывов в атмосфере. Высокая концентрация таких элементов в почве привела к масштабному загрязнению поверхности Европы.



Отмечается, что больше половины изотопов в европейских почвах появились в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), а остальные — от ядерных испытаний, которые проводились в атмосфере в середине ХХ века.







Ученые отследили, что чернобыльские радионуклиды привели к радиационному загрязнению в Альпах, на юге Франции и в горах Баварии.

Еще одной причиной массового загрязнения грунтов радиоактивными отходами стало проведение более сотни атмосферных испытаний атомных и термоядерных бомб рядом стран, которые продолжались до 1963 года.

Именно эти испытания определили экологическую ситуацию, которая сейчас сложилась на планете. Радионуклиды от взрывов бомб разнесло на большую часть Земли вместе с осадками, которые осели в почве.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили два источника радиации. Уровень их излучения составляет 500−600 мкЗв/час и 480 мкЗв/час.