НАПК взялось за декларации топ-чиновников, фото — ТСН

https://racurs.ua/n141348-napk-vzyalos-za-deklaracii-top-chinovnikov-spisok.html

Ракурс

Проверку деклараций топ-чиновников начало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Ведомство проверит, в частности, сведения в электронной деклараций действующего президента Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко. В НАПК отчитались, что после перезапуска агентства проверили уже 468 деклараций. Данные Зеленского и Порошенко сверят за 2018 и 2019 годы.

Также НАПК начало проверять других топ-чиновников — нынешних и бывших.

В частности, речь идет о таком списке чиновников:

Александр Ткаченко — министр культуры и информационной политики;

Дмитрий Дубилет — бывший министр Кабинета министров;

Илья Емец — экс-министр здравоохранения;

Андрей Загороднюк — бывший министр обороны;

Павел Климкин — экс-министр иностранных дел;

Евгений Нищук — бывший министр культуры;

Алексей Кучер — председатель Харьковской областной государственной администрации

Александр Шефер — первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;

Константин Марьевич — начальник отдела обеспечения работы министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Сергей Перепелятник — директор КП «Кременчугская городская телерадиокомпания»,

Лариса Ткач — заместитель начальника ЖЭУ «Печерскжилье».

Главным основанием для проверки НАПК была высокая должность субъекта декларирования. Среди других причин — поданная в агентство информация о возможном ​​несоответствии уровня жизни чиновника и его доходов. НАПК также проверяет чиновника, если в декларации он избрал отметку «Член семьи не предоставил информацию».

«Ракурс» сообщал, что петиция с требованием отставки Зеленского за десять дней набрала более 27,6 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.