НАПК взялось за декларации топ-чиновников (СПИСОК)https://racurs.ua/n141348-napk-vzyalos-za-deklaracii-top-chinovnikov-spisok.htmlРакурс
Проверку деклараций топ-чиновников начало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
Ведомство проверит, в частности, сведения в электронной деклараций действующего президента Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко. В НАПК отчитались, что после перезапуска агентства проверили уже 468 деклараций. Данные Зеленского и Порошенко сверят за 2018 и 2019 годы.
Также НАПК начало проверять других топ-чиновников — нынешних и бывших.
В частности, речь идет о таком списке чиновников:
- Александр Ткаченко — министр культуры и информационной политики;
- Дмитрий Дубилет — бывший министр Кабинета министров;
- Илья Емец — экс-министр здравоохранения;
- Андрей Загороднюк — бывший министр обороны;
- Павел Климкин — экс-министр иностранных дел;
- Евгений Нищук — бывший министр культуры;
- Алексей Кучер — председатель Харьковской областной государственной администрации
- Александр Шефер — первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
- Константин Марьевич — начальник отдела обеспечения работы министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Сергей Перепелятник — директор КП «Кременчугская городская телерадиокомпания»,
- Лариса Ткач — заместитель начальника ЖЭУ «Печерскжилье».
Главным основанием для проверки НАПК была высокая должность субъекта декларирования. Среди других причин — поданная в агентство информация о возможном несоответствии уровня жизни чиновника и его доходов. НАПК также проверяет чиновника, если в декларации он избрал отметку «Член семьи не предоставил информацию».
«Ракурс» сообщал, что петиция с требованием отставки Зеленского за десять дней набрала более 27,6 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.