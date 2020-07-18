Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов

Владимир Зеленский. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n141295-peticiya-ob-otstavke-zelenskogo-nabrala-neobhodimoe-kolichestvo-golosov.html

Ракурс

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского за нарушение главой страны законодательства, которая была опубликована на официальном сайте президента, за десять дней набрала более 27,6 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

Следует уточнить, что автором петиции является политолог Виктор Уколов, который поддерживает пятого президента Петра Порошенко. Петиция появилась на сайте президента 8 июля и на момент написания новости набрала 27 тыс. 617 голосов.

В петиции указано, что автор призывает Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона.

В документе указано, что 18 апреля 2019 года в программе «Право на власть» кандидат в президенты Зеленский заявлял, что если он станет президентом, то сразу подаст в отставку в случае нарушения им закона.

Автор призывает Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку, или признать, что 18 апреля 2019 года он солгал своим избирателям.

Как сообщалось ранее, 7 июля 2020 года стало известно, что Зеленский не задекларировал 5,1 млн грн доходов от покупки ценных бумаг, а это является нарушением закона Украины «О противодействии коррупции». Пресс-служба Офиса президента официально сообщила, что Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении закона. В тот же день НАПК вручило Зеленскому два административных протокола. Теперь президенту грозит штраф в размере от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн.

Как ранее писал «Ракурс», в июне 2019 года Зеленский уже ответил на петицию о своей отставке. Тогда президент заявил, что существуют четыре пути ухода с поста: отставка, плохое состояние здоровья, импичмент и смерть. Зеленский добавил, что самостоятельно не собирается уходить с поста президента, потому что 73% украинцев поддержали его кандидатуру на выборах. Уйти с поста Зеленский готов только после того, как ему будет объявлен импичмент.