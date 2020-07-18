Петиція про відставку Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Володимир Зеленський. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n141295-petyciya-pro-vidstavku-zelenskogo-nabrala-neobhidnu-kilkist-golosiv.html

Ракурс

Петиція із вимогою відставки президента України Володимира Зеленського за порушення головою країни законодавства, яка була опублікована на офіційному сайті президента, за десять днів набрала понад 27,6 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

Слід уточнити, що автором петиції є політолог Віктор Уколов, який підтримує п’ятого президента Петра Порошенка. Петиція з’явилася на сайті президента 8 липня і на момент написання новини набрала 27 тис. 617 голосів.

У петиції вказано, що автор закликає Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади президента України за порушення закону.

У документі зазначено, що 18 квітня 2019 року в програмі «Право на владу» кандидат у президенти Зеленський заявляв, що якщо він стане президентом, то відразу подасть у відставку у разі порушення ним закону.

Автор закликає Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку, або визнати, що 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям.

Як повідомлялось раніше, 7 липня 2020 року стало відомо, що Зеленський не задекларував 5,1 млн грн доходів від покупки цінних паперів, а це є порушенням закону України «Про протидію корупції». Прес-служба Офісу президента офіційно повідомила, що Зеленський особисто поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення закону. Того ж дня НАЗК вручило Зеленському два адміністративних протоколи. Тепер президенту загрожує штраф у розмірі від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн.

Як раніше писав «Ракурс», у червні 2019 року Зеленський вже відповів на петицію про свою відставку. Тоді президент заявив, що існують чотири шляхи піти з посади: відставка, поганий стан здоров’я, імпічмент і смерть. Зеленський додав, що самостійно не збирається йти з посади президента, тому що 73% українців підтримали його кандидатуру на виборах. Піти з посади Зеленський готовий тільки після того, як йому буде оголошено імпічмент.