Сервис BlaBlacar. Фото: Коммерсант

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Пропал без вести руководитель общественной организации «Дом милосердия Киев» Алексей Кучапин. Мужчина сообщил, что едет с помощью сервиса BlaBlaCar из Киева в Днепр, и перестал выходить на связь четыре дня назад.

Общественный активист исчез в четверг, 16 июля, сообщает «Киев оперативный».

39-летний Кучапин был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. С собой у него был рюкзак зеленого цвета. Рост мужчины 174 см, а вес 90 кг. Общественный активист носит очки прямоугольной формы.





В сообщении отметили, что если кто-то располагает информацией о текущем местонахождении главы общественной организации, то может позвонить в 102 или по номеру 0992640268.

Общественная организация «Дом милосердия Киев», главой которой является Кучапин, занимается благотворительностью, помогает пожилым бездомным и инвалидам.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черкасской области водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку. 51-летний водитель угостил пассажирку кофе, после чего она начала засыпать.