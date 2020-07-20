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39-летний Кучапин был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. С собой у него был рюкзак зеленого цвета. Рост мужчины 174 см, а вес 90 кг.
Общественный активист носит очки прямоугольной формы.
Сервис BlaBlacar. Фото: Коммерсант
Волонтер исчез после поездки на BlaBlaCar — что о нем известно (ФОТО)https://racurs.ua/n141349-volonter-ischez-posle-poezdki-na-blablacar-chto-o-nem-izvestno.htmlРакурс
Пропал без вести руководитель общественной организации «Дом милосердия Киев» Алексей Кучапин. Мужчина сообщил, что едет с помощью сервиса BlaBlaCar из Киева в Днепр, и перестал выходить на связь четыре дня назад.
Общественный активист исчез в четверг, 16 июля, сообщает «Киев оперативный».
39-летний Кучапин был одет в серую футболку, коричневые шорты, синие кроссовки, бежевую кепку. С собой у него был рюкзак зеленого цвета. Рост мужчины 174 см, а вес 90 кг.
Общественный активист носит очки прямоугольной формы.
В сообщении отметили, что если кто-то располагает информацией о текущем местонахождении главы общественной организации, то может позвонить в 102 или по номеру 0992640268.
Общественная организация «Дом милосердия Киев», главой которой является Кучапин, занимается благотворительностью, помогает пожилым бездомным и инвалидам.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Черкасской области водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку. 51-летний водитель угостил пассажирку кофе, после чего она начала засыпать.
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