Вакцину від коронавірусу ще в квітні отримали заможні росіяни — коронавірус у світі

https://racurs.ua/ua/n141351-vakcynu-vid-koronavirusu-sche-v-kvitni-otrymaly-zamojni-rosiyany-bloomberg.html

Ракурс

Доступ до експериментальної вакцини від коронавірусу ще з квітня мали представники політичної та бізнес-еліти Росії. Йдеться про вакцину дослідного центру епідеміології і мікробіології імені Гамалії РФ, яку, за словами одного з науковців, вводили сотням осіб.

Американське видання Bloomberg підтвердило особистості десятків з них. Зокрема, вакцину отримав глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та його сім’я (про це він розповідав сам), а також топ-менеджери компанії «Русал», повідомили джерела Bloomberg.

Учасники вакцинації заявляли про лихоманку і болі у м’язах після щеплень. Програма вакцинації була легальною, проте її не афішували, інакше охочих було б занадто багато. Разом з тим, директор центру імені Гамалії Олександр Гінзбург 20 липня заявив російським ЗМІ, що йому невідомо про те, що представники еліти РФ отримали доступ до російської вакцини. Вчені нібито провели успішні клінічні випробування вакцини на собі (вакцинувалися директор і співробітники центру). Асоціація організацій з клінічних досліджень назвала це грубим порушенням.

Раніше США, Канада та Велика Британія звинуватили Москву в спробі крадіжки даних про розробку вакцини від коронавірусу. Одразу після цієї заяви Росія повідомила нібито про створення власної вакцини. South China Morning Post писав з посиланням на високопоставленого російського чиновника про те, що вакцина від Covid-19 в Росії може з’явитися вже у вересні.

Росія може однією з перших виготовити вакцину на тлі мільярдів, які інвестують США і всіх фармкомпаній, які над цим працюють. Це маленька шокова історія, — заявив Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські хакери намагаються викрасти дані про вакцину від коронавірусу. Якщо Росія оголосить про успіх у створенні вакцини раніше інших країн, це може бути використано в геополітичних іграх.