Неожиданный симптом коронавируса обнаружили ученые

Новый симптом коронавируса. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус связывают с кашлем и температурой, однако испанские медики обнаружили еще один распространенный симптом заболевания — сыпь в ротовой полости.

Врачи из госпиталя при Мадридском университете обнаружили, что почти у четверти больных COVID-19 встречается сыпь в полости рта. Результаты исследования были опубликованы в издании JAMA Dermatology.

В возрастной группе от 40 до 69 лет чаще всего встречался этот симптом. Также исследователи отмечают, что женщины чаще сталкиваются с сыпью.

В то же время симптом в виде сыпи появлялся у пациентов в разное время — у некоторых спустя два дня после инфицирования коронавирусом, а у других — после 10−12 дней. Исследователи проверили пациентов с разным типом лечения, чтобы удостовериться, что появление сыпи не связано с медикаментами и является проявлением коронавируса.

Ученые рассказали, что этот симптом очень трудно поддавался изучению из-за того, что большинство пациентов в больницах не снимают маски, а сыпь во рту трудно заметить из-за того, что коронавирус вызывает сыпь по всему телу в тяжелой стадии.

По словам редактора MedPaga Today Молли Уокер, медики часто принимают сыпь по аллергическую реакцию на медикаменты против коронавируса. Это также может объяснять, почему сыпь в ротовой полости ранее не вносили в список симптомов заболевания.

Напомним, ранее врачи рассказали о новом загадочный симптом коронавируса — счастливую гипоксию. «Счастливая гипоксия» — это состояние, когда пациент хорошо себя чувствует при неудовлетворительном состоянии организма.