Неочікуваний симптом коронавірусу виявили вчені

Новий симптом коронавірусу. Фото: Pixabay

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Коронавірус пов’язують із кашлем та температурою, однак іспанські медики виявили ще один найпоширеніший симптом захворювання — висип у ротовій порожнині.

Лікарі з госпіталю при Мадридському університеті виявили, що майже у чверті хворих на COVID-19 зустрічається висип у порожнині рота. Результати дослідження були опубліковані у виданні JAMA Dermatology.

У вікової групи від 40 до 69 років найчастіше зустрічався висип. Також дослідники зазначають, що жінки частіше мали цей симптом. Водночас висип у роті з’являвся у пацієнтів в різний час — у деяких через два дні після інфікування коронавірусом, а в інших — через 10−12 днів. Дослідники перевірили пацієнтів з різним типом лікування, щоб упевнитися, що поява висипу не пов’язана з медикаментами та є проявом коронавірусу.

Вчені розповіли, що цей симптом хоч і зустрічається часто, дуже важко піддавався вивченню через те, що більшість пацієнтів у лікарнях взагалі не знімають маски, а висип у роті важко помітити через те, що згодом коронавірус викликає висипи по всьому тілу.

За словами редактора MedPaga Today Моллі Уокер, медики часто приймають висип за алергічну реакцію на медикаменти проти коронавірусу. Це також може пояснювати, чому висип в ротовій порожнині раніше не вносили в список симптомів захворювання.

Нагадаємо, раніше лікарі розповіли про новий загадковий симптом коронавірусу — щасливу гіпоксію. «Щаслива гіпоксія» — це стан, коли пацієнт добре себе почуває при незадовільному стані організму.