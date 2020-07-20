Трускавец не поможет — Разумков о тренингах и скандалах «слуг»

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Ракурс

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины, 20 июля дает пресс-конференцию по итогам года работы парламента. В частности, представитель политсилы Владимира Зеленского рассказал, помог ли «слугам народа» тренинг в Трускавце, а также прокомментировал скандалы, сопровождавшие президентскую фракцию на протяжении года.

Их меньше, чем раньше. Не было коррупционных (скандалов — ред.). На четвертой сессии ВР будет меньше. Я адекватный человек, поэтому говорю, что будет меньше, а не вообще не будет… Что касается обучения — в Трускавце учили специфическим знаниям, в частности о регламенте Верховной Рады… Трускавец не поможет — здесь должно быть личное понимание людей, что можно делать, а что нельзя, что можно говорить, а что нет, — отметил Разумков во время сегодняшней пресс-конференции.

По мнению спикера парламента, многие его коллеги уже поняли, что можно делать, а что — нет. Также политик прокомментировал целесообразность голосования в турборежиме.

О турборежиме — он в начале был оправданным. Немало вопросов было в связи с запросам правительства для осуществления тех или иных реформ, а Рада предоставляла для этого инструменты. Как использовал Кабмин наши юридические инструменты — это другое дело, — добавил Разумков.

Он также отметил, что ему приятно видеть депутатов в среду и пятницу (дни, когда обычно нет важных голосований — ред.) на работе.