Трускавець не допоможе — Разумков про навчання і скандали «слуг»

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Ракурс

Дмитро Разумков, очільник Верховної Ради України, 20 липня дає прес-конференцію за результатами року роботи парламенту. Зокрема, представник політсили Володимира Зеленського розповів про наслідки навчання «слуг народу» у Трускавці та скандали, які супроводжували президентську фракцію цьогоріч.

Їх менше, аніж раніше. Не було корупційних. На четвертій сесії ВР буде менше. Я адекватна людина, тому кажу, що буде менше, а не взагалі не буде… Щодо навчання — в Трускавці навчали специфічним знанням, зокрема щодо регламенту Верховної Ради… Трускавець не допоможе — тут має бути особисте розуміння людей, що можна робити, а що не можна, що можна говорити, а що ні, — зазначив Разумков під час сьогоднішньої прес-конференції.

На думку спікера парламенту, багато його колег вже зрозуміли, що можна робити, а що — ні. Також політик прокоментував доцільність голосування у турборежимі.

Щодо турборежиму — він на початку був виправданим. Чимало питань був у зв’язку із запитам уряду для провадження тих чи інших реформ, а Рада забезпечувала інструменти для цього. Як використав Кабмін наші юридичні інструменти — це інша справа, — додав Разумков.

Він також зазначив, що йому приємно бачити депутатів у середу і п’ятницю (дні, коли зазвичай немає важливих голосувань — ред.) на роботі.