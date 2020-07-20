21 липня – річниця першої висадки на Місяць, фото: PxFuel

https://racurs.ua/ua/n141380-21-lypnya-vidznachaut-den-prokopa-ta-richnycu-vysadky-na-misyac.html

Ракурс

21 липня православна церква вшановує пам’ять великомученика Прокопія, який зазнав переслідувань у часи правління римського імператора Діоклетіана. Після численних катувань його стратили у 303 році через відмову відректися від віри.

Традиційно цього дня відзначається народне свято — день Прокопа-женця. Вважалося, що цього дня потрібно починати жати жито. Початку жнив обов’язкову передувало проведення молебня.

Також вважалося, що цього дня не можна купатися.

Народні прикмети:

якщо в лісах достигла чорниця — можна приступати до збирання озимого жита;

якщо цього дня на небі молодий місяць, то за погодою можна визначити, яким буде серпень;

якщо горобці рухливі — дощ не очікується.

На 21 липня припадає і річниця першої висадки людини на поверхню іншого небесного тіла.

21 липня 1969 року о 2.56 за Гринвічем американський астронавт Ніл Армстронг, командир екіпажу космічного корабля «Аполлон-11», став першою людиною яка ступила на поверхню супутника Землі — Місяця.

Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства, — цю історичну фразу промовив тоді Армстронг, ступивши на поверхню Місяця.



Через 15 хвилин після Армстронга на поверхню Місяця ступила ще одна людина — інший член екіпажу «Аполлон-11» Базз Олдрін.

Всього на Місяці наразі побували 12 людей — усі вони американські астронавти з програми «Аполлон». Востаннє Місяць відвідали у грудні 1972 року астронавти з корабля «Аполлон-17».