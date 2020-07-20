21 июля отмечают День Прокопа и годовщину высадки на Лунуhttps://racurs.ua/n141380-21-iulya-otmechaut-den-prokopa-i-godovschinu-vysadki-na-lunu.htmlРакурс
21 июля православная церковь чтит память великомученика Прокопия, который подвергся преследованиям во времена правления римского императора Диоклетиана. После многочисленных пыток был казнен в 303 году из-за отказа отречься от веры.
Традиционно в этот день отмечается народный праздник — день Прокопа-жнеца. Считалось, что в этот день нужно начинать жать рожь. Началу жатвы обязательную предшествовало проведение молебна.
Также считалось, что в этот день нельзя купаться.
Народные приметы:
- если в лесах достигла черника — можно приступать к уборке озимой ржи;
- если в этот день на небе молодой месяц, то за погодой можно определить, каким будет август;
- если воробьи подвижные — дождь не ожидается.
На 21 июля приходится и годовщина первой высадки человека на поверхность другого небесного тела.
21 июля 1969 года в 2.56 по Гринвичу американский астронавт Нил Армстронг, командир экипажа космического корабля «Аполлон-11», стал первым человеком ступившим на поверхность спутника Земли — Луны.
Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, — эту историческую фразу сказал тогда Армстронг, ступив на поверхность Луны.
Спустя 15 минут после Армстронга на поверхность Луны ступил еще один человек — другой член экипажа «Аполлон-11» Базз Олдрин.
Всего на Луне пока побывали 12 человек — все они американские астронавты по программе «Аполлон». Последний раз Луну посетили в декабре 1972 года астронавты с корабля «Аполлон-17».