21 июля – годовщина первой высадки на Луну, фото: PxFuel

https://racurs.ua/n141380-21-iulya-otmechaut-den-prokopa-i-godovschinu-vysadki-na-lunu.html

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21 июля православная церковь чтит память великомученика Прокопия, который подвергся преследованиям во времена правления римского императора Диоклетиана. После многочисленных пыток был казнен в 303 году из-за отказа отречься от веры.

Традиционно в этот день отмечается народный праздник — день Прокопа-жнеца. Считалось, что в этот день нужно начинать жать рожь. Началу жатвы обязательную предшествовало проведение молебна.

Также считалось, что в этот день нельзя купаться.

Народные приметы:

если в лесах достигла черника — можно приступать к уборке озимой ржи;

если в этот день на небе молодой месяц, то за погодой можно определить, каким будет август;

если воробьи подвижные — дождь не ожидается.

На 21 июля приходится и годовщина первой высадки человека на поверхность другого небесного тела.

21 июля 1969 года в 2.56 по Гринвичу американский астронавт Нил Армстронг, командир экипажа космического корабля «Аполлон-11», стал первым человеком ступившим на поверхность спутника Земли — Луны.

Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, — эту историческую фразу сказал тогда Армстронг, ступив на поверхность Луны.



Спустя 15 минут после Армстронга на поверхность Луны ступил еще один человек — другой член экипажа «Аполлон-11» Базз Олдрин.

Всего на Луне пока побывали 12 человек — все они американские астронавты по программе «Аполлон». Последний раз Луну посетили в декабре 1972 года астронавты с корабля «Аполлон-17».