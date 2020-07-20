Звернення Кадирова прокоментували у Зеленського

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n141379-zvernennya-kadyrova-prokomentuvaly-u-zelenskogo.html

Ракурс

Звернення чеченського лідера Рамзана Кадирова, який закликав президента України Володимира Зеленського «визначитися зі своєю позицією» та підтвердити вибачення за один з відеороликів «Студії Квартал-95», прокоментували в Офісі президента.

У відомстві вважають, що заява Кадирова не містить у собі тієї новизни, яка вимагає обов’язкової офіційної реакції. Про це в Офісі президента заявили у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Будь-хто в сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів, — наголосили у відомстві.

В Офісі президента додали, що «викликає певний подив» спроба надати факту появи цього повідомлення Кадирова «надзвичайне значення».

Водночас у відомстві вказали, що послання чеченського лідера містить пряму відсилку до певного роду міждержавних відносин, які є компетенцією лише чинних президентів двох держав.

І які точно немає сенсу коментувати або обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях, — наголосили в Офісі президента.



Звернення Кадирова було опубліковане кілька днів тому у його Telegram-каналі. У ньому Кадиров, зокрема, назвав російську агресію щодо нашої держави «громадянською війною на сході України», закликав Зеленського зробити крок до вибудовування добросусідських відносин з «Великою Росією», а також назвав себе «піхотинцем Володимира Путіна».

Нагадаємо, у своєму зверненні Кадиров заявив, що якщо президент України не виконає його вимоги, то Зеленському доведеться «відповідати» перед ним.