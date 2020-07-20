Рамзан Кадиров, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n141377-sankciyi-proty-kadyrova-zaprovadyly-ssha.html

Ракурс

США запровадили санкції проти чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Держсекретар США Майк Помпео повідомив про це у своєму Твіттері.

Причиною запровадження санкцій щодо Кадирова вказані «грубі порушення прав людини, включаючи тортури, позасудові страти та насильницькі зникнення».

Ми без вагань будемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для забезпечення відповідальності за ці порушення, — наголосив Помпео.

Йдеться про візові санкції — заборону в’їзду до США.

У заяві Помпео, опублікованій на сайті Держдепу, зазначається, що під ці санкції потрапляють також дружина Кадирова Медні та його дочки Айшат та Каріна (Хадіжат).

Помпео зазначив, що США «заохочуватимуть інші країни» вжити подібні заходи. Він додав, що США раніше вже запроваджували економічні санкції проти Кадирова та кількох його однодумців.

Кадиров вже відреагував на цю новину.

Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше! — заявив він у своєму Telegram-каналі, опублікувавши фото, на якому в обох руках тримає по кулемету.



Нагадаємо, Кадиров нещодавно звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом підтвердити вибачення, які той приніс за скандальний відеоролик «Студії Квартал-95».