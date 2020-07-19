Рамзан Кадиров. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n141311-kadyrov-vymagaie-vid-zelenskogo-pidtverdyty-svoyi-vybachennya-pered-musulmanamy-video.html

Ракурс

Президент Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента України Володимира Зеленського та закликав «визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення» за скандальний відеоролик «Студії Квартал-95», який його образив.

У своєму Telegram-каналі Кадиров опублікував уривок інтерв’ю Зеленського Дмитру Гордону дворічної давнини. На відео Зеленський вибачається за своїх колег із «Кварталу-95», які показали нарізку відео з Кадировим, коли той плаче.

Кадиров заявив, що він ще раз переглянув це відео і дійшов висновку, що Зеленський намагається уникнути прямих вибачень перед ним.

Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідно чоловіка. Але тільки навіщо тепер, після прийнятих вибачень, намагатися зобразити із себе щось, викручуватися, крутити, намагатися підняти себе? Тепер же ви, отримавши повноваження президента України, кожен раз придумуєте нові версії вибачень. Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення. Якщо ж ні, то вам доведеться відповісти переді мною не як перед головою республіки, а як перед сином першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова, пам’ять якого ви образили, — заявив Кадиров.

Я син загиблого Батька, піхотинець великого лідера Володимира Путіна, захисник свого народу. Виберіть і ви, Володимире Олександровичу, найбільш відповідний для себе статус, визначиться, нарешті, з тим, хто ви є. Ви нечесні і виверткі не тільки у своїх словах, але й у передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка. Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цієї громадянською війною на сході України? Гординя або чужа воля? — додав президент Чечні.

На думку Кадирова, саме Зеленський повинен зробити перший крок назустріч, щоб налагодити добросусідські відносини з Росією.

Як раніше писав «Ракурс», Кадиров у квітні 2019 року привітав Зеленського з перемогою на виборах і побажав «удачі в єднанні народів України та Росії». Тоді у голови Чечні не виникало претензій до Зеленського щодо відеоролика «Кварталу-95».