Рамзан Кадыров. Фото: РБК

https://racurs.ua/n141311-kadyrov-trebuet-ot-zelenskogo-podtverdit-svoi-izvineniya-pered-musulmanami-video.html

Ракурс

Президент Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения» за скандальный видеоролик «Студии Квартал-95», который его оскорбил.

В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал отрывок интервью Зеленского Дмитрию Гордону двухлетней давности. На видео Зеленский приносит извинения за своих коллег из «Квартала-95», которые показали нарезку видео с плачущим Кадыровым.

Кадыров заявил, что он еще раз просмотрел это видео и пришел к выводу, что Зеленский пытается уйти от прямых извинений перед ним.

Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили, — заявил Кадыров.

Я сын погибшего Отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля? — добавил президент Чечни.

По мнению Кадырова, именно Зеленский должен сделать первый шаг навстречу, чтобы наладить добрососедские отношения с Россией.

Как ранее писал «Ракурс», Кадыров в апреле 2019 года поздравил Зеленского с победой на выборах и пожелал «удачи в единении народов Украины и России». Тогда у главы Чечни не возникало претензий к Зеленскому относительно видеоролика «Квартала-95».