Рамзан Кадыров, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n141377-sankcii-protiv-kadyrova-vveli-ssha.html

Ракурс

США ввели санкции против чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об этом в своем Твиттере.

Причиной введения санкций в отношении Кадырова указаны «грубые нарушения прав человека, включая пытки, внесудебные казни и насильственные исчезновения».

Мы без колебаний будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для обеспечения ответственности за эти нарушения, — подчеркнул Помпео.

Речь идет о визовых санкциях — запрете въезда в США.

В заявлении Помпео, опубликованной на сайте Госдепа, отмечается, что под эти санкции попадают также жена Кадырова Медни и его дочери Айшат и Карина (Хадижат).

Помпео отметил, что США «будут поощрять другие страны» принять подобные меры. Он добавил, что США ранее уже вводили экономические санкции против Кадырова и нескольких его единомышленников.

Кадыров уже отреагировал на эту новость.

Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее! — заявил он в своем Telegram-канале, опубликовав фото, на котором в обеих руках держит по пулемету.



Напомним, Кадыров недавно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом подтвердить извинения, которые тот принес за скандальный видеоролик «Студии Квартал-95».