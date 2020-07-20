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Рамзан Кадыров, фото: kremlin.ru
Санкции против Кадырова ввели СШАhttps://racurs.ua/n141377-sankcii-protiv-kadyrova-vveli-ssha.htmlРакурс
США ввели санкции против чеченского лидера Рамзана Кадырова.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об этом в своем Твиттере.
Причиной введения санкций в отношении Кадырова указаны «грубые нарушения прав человека, включая пытки, внесудебные казни и насильственные исчезновения».
Мы без колебаний будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для обеспечения ответственности за эти нарушения, — подчеркнул Помпео.
Речь идет о визовых санкциях — запрете въезда в США.
В заявлении Помпео, опубликованной на сайте Госдепа, отмечается, что под эти санкции попадают также жена Кадырова Медни и его дочери Айшат и Карина (Хадижат).
Помпео отметил, что США «будут поощрять другие страны» принять подобные меры. Он добавил, что США ранее уже вводили экономические санкции против Кадырова и нескольких его единомышленников.
Кадыров уже отреагировал на эту новость.
Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее! — заявил он в своем Telegram-канале, опубликовав фото, на котором в обеих руках держит по пулемету.
Напомним, Кадыров недавно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом подтвердить извинения, которые тот принес за скандальный видеоролик «Студии Квартал-95».
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