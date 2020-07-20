Грейпфруты подсказали способ создания уникального материала

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Уникальный материал, который нельзя разрезать, изобрели ученые из Даремского университета (Великобритания). Он получил название «Протей» — в честь меняющего форму мифического бога.

На его создание ученых вдохновила структура прочной кожуры грейпфрута и раковины моллюсков, сообщает пресс-служба вуза.

Моллюски имеют раковины, построенные из пластинок, соединенных с биологическим материалом, что делает их устойчивыми к разрушениям. В новом материале органические материалы, такие как плитки арагонита, найденные в раковине моллюсков, были заменены на глинозёмные керамические шарики, заключенные в алюминиевую матрицу.

Отмечается, что во время тестов этот материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами («болгарками»), дрелями или струями воды высокого давления. При резке или сверлении вибрации, создаваемые керамическими сферами внутри алюминиевого кожуха, оборачивают силу и энергию режущего диска или дрели против них, что приводит к затуплению этих инструментов.

То есть, в отличие от традиционных материалов, которые предусматривают пассивное сопротивление резке или сверлению, новый материал базируется на динамическом взаимодействии с приложенной к нему силой, чтобы нейтрализовать нагрузки.

По мнению ученых, он может найти применение в изготовление замков для велосипедов, легкой брони и защитных снаряжений для людей, которые работают с режущими инструментами.

Напомним, американские ученые открыли революционный способ сгибания металлов, который может сделать военную технику крепче.