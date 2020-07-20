Подростков похитили и пытали в одном из гаражей Кривого Рога, фото: РИА «Новости»

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В Кривом Роге двух подростков 14 и 16 лет похитили и в течение полутора суток пытали в одном из гаражей Кривого Рога.

К похищению причастны трое мужчин, один из них уже задержан. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Похищенные не выходили на связь утром 19 июля. Вечером того же дня их родители обратились в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к исчезновению подростков могут быть причастны трое местных жителей.

В гаражном кооперативе, расположенном в Покровском районе города, был обнаружен гараж, в котором могли удерживать пропавших. Попав туда, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Их доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Оказалось, что подростков похитили вечером 18 июля. Им надели на голову пакеты и посадили в багажник легкового автомобиля, после чего вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Впоследствии избитых подростков привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале.

Правоохранители изъяли орудия преступления — биту, ножи и травматический пистолет.

По этим инцидентом открыты уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса.

Напомним, осенью 2018 года в Киеве посреди людной улицы неизвестные похитили двух девушек. Впоследствии эта история получила неожиданный романтический поворот.