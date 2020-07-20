Підлітків викрали та катували в одному з гаражів Кривого Рогу, фото: РІА «Новости»

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У Кривому Розі двох підлітків 14 та 16 років викрали та впродовж півтори доби катували в одному з гаражів Кривого Рогу.

До викрадення причетні троє чоловіків, одного з них вже затримано. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Викрадені не виходили на зв’язок зранку 19 липня. Ввечері того ж дня їхні батьки звернулися до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до зникнення підлітків можуть бути причетні троє місцевих жителів.

У гаражному кооперативі, розташованому в Покровському районі міста, було виявлено гараж, в якому могли утримувати зниклих. Потрапивши туди, правоохоронці виявили в підвальному приміщенні виснажених дітей. Їх доставили до лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями.

Виявилося, що підлітків викрали ввечері 18 липня. Їм одягнули на голову пакети та посадили до багажника легкового автомобіля, після чого вивезли до лісосмуги, де почали бити й катувати. Згодом побитих підлітків привезли до гаража одного з підозрюваних і зачинили у підвалі.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину — битку, ножі та травматичний пістолет.

За цим інцидентом відкриті кримінальні провадження за ч. 3. ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ст. 127 (катування) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, восени 2018 року у Києві посеред людної вулиці невідомі викрали двох дівчат. Згодом ця історія отримала несподіваний романтичний поворот.