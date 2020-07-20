Грейпфрути підказали спосіб створення унікального матеріалу

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Ракурс

Унікальний матеріал, який не можна розрізати, винайшли учені з Даремського університету (Велика Британія). Він отримав назву «Протей» — на честь міфічного бога, що змінює форму.

На його створення учених надихнула структура міцної шкірки грейпфрута та раковини молюсків, повідомляє прес-служба вишу.

Молюски мають раковини, побудовані з пластинок, з'єднаних з біологічним матеріалом, що робить їх стійкими до руйнувань. У новому матеріалі органічні матеріали, такі як пластинки арагоніту, знайдені в мушлях молюсків, були замінені на глиноземні керамічні кульки, укладені в алюмінієву матрицю.

Зазначається, що під час тестів цей матеріал не вдалося розрізати кутовими шліфувальними машинами («болгарками»), дрилями або струменями води високого тиску. При різанні або свердлінні вібрації, створювані керамічними сферами всередині алюмінієвого кожуха, повертають силу та енергію ріжучого диска чи дрилі проти них, що призводить до затуплення цих інструментів.

Тобто, на відміну від традиційних матеріалів, які передбачають пасивний опір різанню чи свердлінню, новий матеріал базується на динамічній взаємодії з прикладеною до нього силою, щоб нейтралізувати навантаження.

На думку вчених, він може знайти застосування у виготовлення замків для велосипедів, легкої броні та захисних споряджень для людей, які працюють з ріжучими інструментами.

Нагадаємо, американські вчені відкрили революційний спосіб згинання металів, який може зробити військову техніку міцнішою.