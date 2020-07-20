Кирило Шевченко назвав причини зниження курсу гривні, фото: Juanedc

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Курс гривні до іноземних валют в останні дні значно знизився.

Кирило Шевченко, новий голова Національного банку України (НБУ), запевнив, що очолюване ним відомство наразі не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку. Про це він заявив під час сьогоднішнього прес-брифінгу.

За його словами, Нацбанк не виходив з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок впродовж 13−20 липня, оскільки коливання котирувань перебували в межах норми.

Він наголосив, що політика Національного банку щодо роботи з плаваючим курсом залишається незмінною. Так, Шевченко зазначив, що НБУ під час сьогоднішніх торгів був готовий вийти на міжбанк з пропозицією іноземної валюти, проте за курсом більш високим, ніж той, що в результаті сьогодні встановився.

Курс так і не досягнув цієї межі, він пішов у тенденцію укріплення, — зазначив Шевченко.



Нагадаємо, призначення нового голови Нацбанку супроводжувалося різким падінням курсу гривні.