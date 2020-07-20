Кирилл Шевченко назвал причины снижения курса гривны, фото: Juanedc

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Курс гривны к иностранным валютам в последние дни значительно снизился.

Кирилл Шевченко, новый глава Национального банка Украины (НБУ), заверил, что возглавляемое им ведомство пока не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке. Об этом он заявил во время сегодняшнего пресс-брифинга.

По его словам, Нацбанк не выходил с интервенциями на межбанковский валютный рынок в течение 13−20 июля, поскольку колебания котировок находились в пределах нормы.

Он подчеркнул, что политика Национального банка по работе с плавающим курсом остается неизменной. Так, Шевченко отметил, что НБУ во время сегодняшних торгов был готов выйти на межбанк с предложением иностранной валюты, однако по курсу более высокому, чем тот, который в результате сегодня установился.

Курс так и не достиг этого предела, он ушел в тенденцию укрепления, — отметил Шевченко.



Напомним, назначение нового председателя Нацбанка сопровождалось резким падением курса гривны.